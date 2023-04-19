ليبيا الان

مساعٍ من الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة لتمكين المهجرين من منحة بدل الإيجار

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماع لمتابعة سير العمل في ملف صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، بين أن الاجتماع ترأسه وكيلها لشؤون الفروع رئيس لجنة المهجرين فيها فرج مجاهد، بمشاركة رئيس لجنة ديوان المحاسبة بالوزارة سامي اللافي ورئيس المجلس التسييري بنغازي بالمنطقة الغربية طارق العرفي.

ووفقًا للبيان، تدارس المجتمعون الحالات الخاصة للمهجرين بهدف حلحلتها ليتمكنوا من الاستفادة من المنحة المصروفة من الحكومة عبر الوزارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك