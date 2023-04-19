مساعٍ من الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة لتمكين المهجرين من منحة بدل الإيجار

ليبيا- شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عقد اجتماع لمتابعة سير العمل في ملف صرف منحة بدل الإيجار للمهجرين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، بين أن الاجتماع ترأسه وكيلها لشؤون الفروع رئيس لجنة المهجرين فيها فرج مجاهد، بمشاركة رئيس لجنة ديوان المحاسبة بالوزارة سامي اللافي ورئيس المجلس التسييري بنغازي بالمنطقة الغربية طارق العرفي.

ووفقًا للبيان، تدارس المجتمعون الحالات الخاصة للمهجرين بهدف حلحلتها ليتمكنوا من الاستفادة من المنحة المصروفة من الحكومة عبر الوزارة.