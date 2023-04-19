الخليل: نرفض توطين الأفارقة في الجنوب الليبي 

الوطن| رصد

رفض رئيس المجلس التسييري في بلدية غات، إبراهيم الخليل، اتفاقية توطين الأفارقة في الجنوب الليبي عبر منظمة مبادرة آرا باتشي الإيطالية.

وقال في تصريحات صحافية، إنه تم بقوة رفض المذكرة التي عرضت على هامش الاجتماع وتخص المهاجرين وإشراكهم، مؤكدا أنها غير قابل للنقاش.

وبين أن وزارة الحكم المحلي كانت حاضرة للاجتماع عبر مداخلة مستشار الوزارة عبر الزوم ولم يتم توقيع أي مذكرة حسب اتفاق العمداء الحاضرين، مؤكدا أن أي اتفاق وتوقيع يتم عن طريق وزارة الحكم المحلي.