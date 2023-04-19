رئيس هيئة الأوقاف الليبية يحسم الجدل حول زكاة الفطر: نقداً لا تُجزئ مخرجها

قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد إحميدة العباني، إن إخراج زكاة الفطر نقداً لا تُجزئُ مخرجها.

ونفى رئيس الهيئة، تبعية الهيئة في فتواها لأي دولة خارجية، في إشارة إلى السعودية.

وجاء ذلك رداً على تبني بعض مشايخ السعودية للقول المجيز بإخراج زكاة الفطر نقداً، قائلاً إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مؤسسة ليبية مستقلة، لا متتبعةً للرُّخَص، ولا تابعةً لقُطرٍ، ولا مناكفة لفرقة، ولا طالبة لرضى الناس.

وتابع أن الهيئة مؤسسة إدارية، لا تأتمر بأي أمر صادر من خارج البلد: دولة، أو كياناً، أو حزباً، أو شيخاً، أو (مُرشداً)، بل ترى فعل ذلك خيانة للوطن.

واعتبر أن اتهام الهيئة بأنها تابعة للسعودية أو الإمارات أمر مثير للضحك، مدللاً على ذلك بأن الهيئة بادرت ببيانات تخالف فيها كثيراً مما ينسب إلى هاتين الدولتين.