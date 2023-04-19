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السفير الألماني: ندعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023 

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في مجلس الأمن.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، ” ندعم بشكل كامل نهج باتيلي الشامل لإجراء الانتخابات في ليبيا في عام 2023″.

وأوضح أن رسالة المبعوث الأممي الواضحة هي: “تحقيق تطلعات الليبيين من أجل السلام والاستقرار والازدهار”، لافتًا إلى أنه “من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة على الأرض”.

وكان باتيلي قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن أن “الشعب الليبي حريص على الشروع في عهدٍ جديد للسلام والاستقرار والازدهار في حياته العامة. فلنؤيدهم وندعمهم في تحقيق هذا التطلع المشروع”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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