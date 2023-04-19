جهود لتمكين التلاميذ والطلبة المتعثرين من الاشتراك بالامتحاتات النهائية

ليبيا- اطلع المدير العام للمركز الوطني للامتحانات السيد أحمد على آخر أعمال لجان تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتعثرين من غير المدرجين بالمنظومة الامتحانية.

بيان صحفي صدر عن وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد استمرار تسجيل البيانات لتمكين المتعثرين من إتمام إجراءاتهم قبل موعد الامتحانات النهائية للشهادات العامة وسنوات النقل للعام الدراسي الحالي بمختلف مراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي.

ووفقًا للبيان، استمع أحمد لملاحظات اللجان حول بعض الملفات الواردة من مكاتب الامتحانات بالمناطق المتمثلة بوجود بعض النواقص، بهدف وضع الحلول لها.