قشوط: القوات المسلحة وفرت الاستقرار الأمني لكامل مناطق الجنوب والشرق 

أكد الباحث السياسي، محمد قشوط، أن مدينة درنة تستعد لإجراء أول انتخابات بعد سنوات طويلة تقاسمت فيها التنظيمات الإرهابية النفوذ والسيطرة داخل المدينة قبل تحريرها على يد القوات المسلحة العربية الليبية.

وقال قشوط، في تصريح صحفي، إن “أهالي مدينة درنة وحدهم يعلمون القمع الممنهج الذي تعرضوا له في فترة سيطرة الإرهاب”.

وتابع؛ “وهو الدافع الرئيسي الذي دفعهم تجاه مساندة الوحدات العسكرية والأمنية لتكتمل فرحتهم بأول انتخابات بلدية في الأيام القادمة”.

وأضاف أن “الاستقرار الأمني هو أولى القواعد تجاه ممارسة الديمقراطية وهو العامل الذي وفرته القوات المسلحة لكامل المناطق في جنوب وشرق ليبيا”.

وختم موضحًا أن “الانتقال النوعي من الفوضى الخلاقة إلى الأمن لا بد أن تأتي بعدة عوامل إيجابية تنهض بالمجتمع”.