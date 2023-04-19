بريطانيا: التزامات الفاعلين الأمنيين الليبيين لدعم الانتخابات يجب أن تشكل قاعدة لتنازلات سياسية

ليبيا – أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن أن التزامات الفاعلين الأمنيين من أجل دعم عقد انتخابات ناجحة يجب أن تشكل قاعدة نحو ضمان تنازلات سياسية موضوعية توفر ظروفًا مواتية لإجراء الاستحقاق بنجاح.

المندوبة البريطانية وخلال كلمتها بمجلس الأمن الثلاثاء، قالت بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”: إن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وترحب بمشاوراته مع أصحاب المصلحة. مشددة على أهمية الوساطة الأممية من أجل نجاح الانتخابات، منبهة إلى أن الوساطة يجب أن تحدث بين من جرى تمكينهم من أجل حل المسائل العائلة التي لطالما أخرت ليبيا في طريقها نحو الأمن طويل الأمد.

وشددت مندوبة بريطانيا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن دون تعريض التقدم المحرز في مجال السلام والاستقرار للخطر.