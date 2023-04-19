تخوفات من تداعيات الصراع في السودان على جنوب ليبيا

تصاعدت مخاوف الليبيين من تداعيات الصراع المسلح في السودان، على جنوب بلادهم. فبينما حذر بعض السياسيين والخبراء الأمنيين من اختراق الحدود الجنوبية، نبّه آخرون إلى ضرورة التخلص من ظاهرة الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى انعكاس ما يجري في الخرطوم على ملف ترحيل «المرتزقة» إلى دولهم.

وحذر وزير الدفاع الليبي السابق محمد محمود البرغثي، «من أن ما يحدث بالسودان – بغض النظر عن نتائجه النهائية – سينعكس على الأوضاع في ليبيا، نظراً لوجود حدود مشتركة هشة أمنياً»، وتابع: «وهو ما يعني أن عناصر الفريق الخاسر بهذا الصراع قد يجدون بها ملاذاً آمناً وينطلقون منها نحو الأراضي الليبية».

وأضاف البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الجنجويد التابعين (لحميدتي) لديهم معرفة جيدة بالساحة الليبية، وبالتالي إذا ما لحقت بهم الهزيمة وطاردهم الجيش السوداني فقد نجدهم على حدودنا».

وقال: «جزء كبير من المرتزقة السودانيين الذين كنا نحاول إعادتهم في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) والبعثة الأممية، من المنتمين لهذه القوات».

ويرى الوزير السابق أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، «قد تكون في تحدٍ بالغ إذا ما تحقق هذا السيناريو»، موضحاً: «الجميع يعرفون أن (الجيش الوطني) هو المسيطر بشرق ليبيا وجنوبها، وأن حكومة (الوحدة الوطنية) بطرابلس ليست لها سيطرة على الوضع بتلك المناطق؛ فضلاً عما يتردد عن وجود علاقات بين الجيش والجنجويد».

وانتهي الوزير إلى أن ما يحدث بالسودان قد يكون درساً «يجب على الليبيين الاستفادة منه بالمسارعة للتخلص من ظاهرة الميلشيات، وأنه لا ثقة بالأخيرة، والمسارعة بتوحيد المؤسسة العسكرية على أن تتولى رئاستها شخصية واحدة».

وركز عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، على قضية تأمين الحدود المشتركة مع السودان، وقال إنه «دولة جارة تربطنا مع حدود مشتركة وبكل تأكيد ما يحدث هناك سوف يلقي بظلاله على أمن حدودنا الجنوبية».

وذهب أمغيب في إدراج له على «فيسبوك» إلى أن «ما يحدث الآن من فوضي في السودان سوف يستفيد منه من يسعى للإضرار بالجنوب الشرقي لبلادنا ونحن في غمرة ساهون».

ولم يبتعد المرشح الرئاسي ورئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، عن الطرح السابق، متسائلاً عن مدى استعداد ليبيا لما يقع بالسودان من تطورات، وهو ما يستدعي – وفق قوله – «يقظة على كامل التراب الوطني، مع أولوية قصوى على الحدود في الجنوب الشرقي».

فيما تساءل رئيس حزب «التغيير» الليبي، جمعة القماطي، عن عدم صدور أي تصريحات من أي مسؤول ليبي «حول كيفية التعامل مع هذا التطور الخطير في السودان وآثاره المتوقعة على ليبيا».

وتوقع الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أحمد عليبة، أن يتم تأجيل أي قضايا مشتركة بين الجانبين الليبي والسوداني، وفي مقدمتها ضبط الحدود وإخراج المرتزقة إلى أجل غير معلوم في ظل تفجر الصراع وعدم ظهور ملامح لاحتمالية التوصل لاتفاق تسوية لا هدنة.

وأوضح عليبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات التي تمت بقضايا إخراج المرتزقة السودانيين وضبط الحدود خلال الفترة الماضية «ليست كبيرة أو كافية»، فالجانبان كانا في مرحلة حصر عناصر المرتزقة ونقاشات ضبط الحدود، وبالطبع «صار كل هذا في مهب الريح».

وقلل الباحث المصري، مما يطرح من سيناريوهات حول احتمالية لجوء الطرف المنهزم للحدود الليبية، موضحاً: «هناك سيناريوهات عديدة توضع باللحظة الراهنة، وهي قابلة للتغيير مع كل تطور، ولكن على سبيل المثال قد يكون خيار (حميدتي) إذا هزمت قواته العودة لخطوط الخلفية في دارفور وأعتقد أنه اهتم بوضع الخطط لذلك».

ورأى أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» منهمكة بمشاريع داخلية، كالتركيز على الذهاب للانتخابات وبحث ترتيبات توحيد المؤسسة العسكرية، «وبالتالي لن تتحمل كما يعتقد البعض أعباء مشاريع خارجية، القضية أبعد من نطاق المجاملات وتتعداه لدائرة مصالح جوهرية للأطراف لا يمكن المغامرة بها».

أما فيما يتعلق بالحدود، فيرى عليبة، أن «مسارعة تشاد بإغلاق حدودها مع السودان ينبغي النظر له في إطار توتر العلاقة بين الجانبين ووجود امتداد لمجموعات إثنية»، متابعاً: «قد يتم اتخاذ القرار ذاته من قبل المسؤولين الليبيين إذا تطورت الأوضاع».

ولفت إلى أن «ما يحدث بالسودان قد يشكل أول اختبار وتحدٍ حقيقي للقوة المشتركة المناط تشكيلها للاضطلاع بحماية الجنوب الليبية».

ونوه عليبة بمحاولات أغلب دول المنطقة التوسط لدى الأطراف السودانية، لإيقاف القتال، وذلك في إطار «حرص الجميع على تجنيب بلادهم تداعيات انتشار الفوضى المسلحة بأي نقطة جوار».

وانتهى عليبة إلى أن «الجميع يتوقع استغلال التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة للصراع الراهن بالسودان إذا طال أمده».