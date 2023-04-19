أبو جناح: لا بد من تعزيز التعاون مع البنك الدولي لأهمية مشاريعه للقطاعات الصحية

ليبيا- بحث رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مع خبراء من البنك الدولي تعزيز التعاون الثنائي بالمجالات الصحية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد تمحور التباحث في العاصمة الأميركية واشنطن مع الخبراء المختصين في مجال تدريب وتنمية الموارد البشرية حول بناء قدرات العاملين الصحيين وإعداد خطة تدريب محورية في مواقع تقديم الخدمة.

ووفقًا للبيان، شدد أبو جناح على على أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي لكون مشاريعه مهمة وتبث الحياة بالقطاعات الصحية المختلفة، مؤكدًا حرصه على بناء القدرات البشرية للملاكات العاملة في المجال الصحي وإعداد الخطة التدريبية.