افتتاح الحديقة العامة بمنطقة الفرناج في العاصمة طرابلس

الوطن| رصد

افتتح وزير الإسكان والتعمير بالحكومة منتهية الولاية، أبوبكر الغاوي الحديقة العامة بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس بعد تأهيلها.

جاء ذلك في فعالية أمس الثلاثاء بمشاركة عمداء المجالس البلدية سوق الجمعة وطرابلس المركز وأبوسليم وعين زارة وتاجوراء، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الغاوي مع عمداء البلديات المضمار المقابل لمركز طرابلس الطبي.

ونُفِّذت أعمال تأهيل الحديقة بإشراف إدارة الحدائق والمشروعات بشركة الخدمات العامة طرابلس لتكون متنفسًا للعائلات ضمن خطة توفير حدائق ومسطحات خضراء داخل بلديات طرابلس الكبرى.