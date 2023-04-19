مجلس السلم الإفريقي: نؤكد احترامنا الكامل لوحدة ليبيا وسلامتها الترابية

جددت تونس التأكيد على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا –ليبيّا، في إطار حوار شامل ، وذلك خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتّحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا انعقد عبر تقنية الفيديو امس الثلاثاء برئاسة كاتب الدولة للشؤون الخارجية منير بن رجيبة، وذلك في إطار رئاسة تونس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خلال شهر أفريل 2023.

ودعت تونس، حسب بيان أصدرته وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأربعاء ، إلى أن يجمع الحوار مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.

وأجمع المشاركون على أهمية برمجة هذا الاجتماع الذي ينتظم بمبادرة من تونس، مؤكّدين على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الرّيادي الجامع الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.

واثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.

معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة ووزير الخارجية الكونغولي، رئيس اللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا.