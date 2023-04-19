مجلس السلم والأمن الإفريقي يبحث ملف المصالحة في ليبيا

عقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، برئاسة تونس، اجتماعا وزاريا حول المصالحة في ليبيا، وذلك بمشاركة البلدان الأعضاء في مجلس السّلم والأمن ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الكونغولي، رئيس اللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باثيلي.

وترأس منير بن رجيبة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية، الذي جدد خلاله تأكيد بلاده على أنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيّا –ليبيّا، في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف اللّيبية على أساس التوحّد حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكّنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنيّة.

وأجمع المشاركون على الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها والتضامن مع الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. كما أشادوا بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية منوّهين بالدّور الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ ليبي-ليبي.

كما أثنى المشاركون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة، معبّرين عن الأمل في أن يُتوّج هذا المسار بتقريب وجهات النّظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع، بما ينهي أسباب النزاع ويحفظ لليبيا وحدتها واستقرارها ويعيد لمواطنيها السلم والرّخاء.