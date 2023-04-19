الجزيري: العديد من رجال الأعمال التونسيين تحصلوا على مشاريع في ليبيا

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية، تشهد تحسّنا كبيرا، خاصة بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تونس.

وكشف “الجزيري”، في تصريحات لإذاعة موزاييك إف إم التونسية، عن حصول عديد رجال الأعمال التونسيين على مشاريع في ليبيا في عدة اختصاصات لعل أهمها البينة التحتية والصناعات الغذائية وصناعة المواد البناء والخدمات.

وسياسيا، شدّد على تونس مطالبة تكثيف الجهود من أجل دعم دعوات التهدئة ودعوات تنظيم انتخابات وتعزيز العلاقات مع ليبيا سياسيا.