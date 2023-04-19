الدبيبة: استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد

ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية رفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء عادل جمعة مصلحة التسجيل العقاري، للوقوف على خطتها بناء على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022.

الدبيبة عقد بحسب ماذكر مكتبه الإعلامي اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، بحضور رئيس المصلحة رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.

وقدم رئيس المصلحة موقفًا حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في عملها.

وأكد السني أن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون، مبينًا أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

بدورها، أكدت وزيرة العدل باعتبارها الجهة الإشرافية على المصلحة، أن استئناف العمل بها أصبح أمرًا لا بد منه، وفق خطوات إدارية منظمة لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام بها من قبل جهات خارج المصلحة.

من جانبه، أكد الدبيبة خلال كلمته بأن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها المواطنين، دون وجود مبررات حقيقة اليوم على عكس وقت إصدار القانون.

وتابع الدبيبة حديثه: “تفقدي اليوم عملكم لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة”، مؤكدًا أن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.

وشدد الدبيبة على ضرورة البدء في برامج تدريبة طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج، وتطوير فروع المصلحة بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها.

وأكد الدبيبة أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة على استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.