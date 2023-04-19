وزارة التربية بالحكومة المنتهية توضح أسباب تأخر طباعة وتوريد الكتب المدرسية

الوطن| ليبيا

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا حول طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الحالي.

وقالت الوزارة إنها لا تبعات تعذّر بعض الشركات وتأخرها في طباعة الكتاب المدرسي للعام الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية أن تأخر حصول المصرف المركزي على موافقة مجلس النواب في الصرف على طباعة وتوريد الكتاب للعام الدراسي الماضي، وقد بيّنا ذلك للرأي العام، في وقت سابق.

وقابت إن الوزارة لا تتحمل تبعات تعذّر بعض الشركات وتأخرها في طباعة وتوريد بعض العناوين من الكتاب المدرسي للعام الحالي، وفي ذات الوقت لن نتنصّل منه وقد أعددنا التقريرات وفتح التحقيقات بشأنها.

وجاء في البيان أن الوزارة ملتزمة بالإعلان عن فتح المناقصة لطباعة وتوريد الكتاب للعام المقبل بوقت كافي، لضمان وصوله في سبتمبر القادم.

وقالت إنها ملتزمة بالعمل ضمن منصة العطاءات الحكومية، وقد أتمت لجنة العطاءات بالوزارة عملية حصر وتسجيل الشركات الراغبة في طباعة وتوريد الكتاب للعام للمقبل، والتي قارب عددها 125 شركة محلية وأجنبية.