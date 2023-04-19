ليبيا.. ضبط 30 مهاجراً غير شرعيين و3 مهربين في طبرق

أعلنت مديرية أمن طبرق، ضبط 30 مهاجرا غير شرعي وثلاثة مهربين خلال مداهمة مخزن لاحتجاز المهاجرين بضواحي المدينة.

ووفق بيان صادر عن المديرية، تعود تفاصيل الواقعة بعدما اشتبهت دورية متجولة تابعة لقسم البحث الجنائي بالمديرية بسيارة نوع «ذ”هونداي ألنترا” ولاحقتها حتى دخولها مزرعة بضواحي طبرق بالقرب من منطقة باب الزيتون، يشتبه في كونها مخزنا لاحتجاز مهاجرين.

وداهمت دوريات قسم البحث الجنائي المزرعة، بعد التأكد من صحة المعلومات، تبين أنها تستغل كمخزن احتجاز للمهاجرين وتحتوي على عدد كبير منهم. وأسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة مهربين و30 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في انتظار نقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة باقي المهربين ومن ثم القبض عليهم.