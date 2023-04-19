عميد بلدية سبها يوضح سبب رفض المشروع المقدم من منظمة “آراباتشي” الإيطالية

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها بلحاج علي أن اجتماع عمداء البلديات الذي جرى في إيطاليا كان مع معهد بشأن مشروع زراعي.

بلحاج قال وفقًا لشبكة “لام”: إنه تم طرح مشروع آخر بشأن المهاجرين في الجنوب خلال الاجتماع. مشيرًا إلى أن المشروع الذي طرحته منظمة “آراباتشي” الإيطالية يهدف لإنشاء مركز ثقافي تدريبي للمهاجرين.

ونوّه إلى أن المشروع تم رفضه جملةً وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن ممثلي البلديات طالبوا المنظمة التسجيل في الدولة الليبية وتعديل بنود اتفاقيتها إذا أرادت العمل.