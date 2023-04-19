أمن الزاوية: إطلاق النار على أعضاء الغرفة المشتركة عمل مشين

عبرت مديرية أمن الزاوية عن رفضها واقعة تعرض أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة لإطلاق رصاص كثيف أثناء تكليفهم بمداهمة أوكار بيع الوقود وإزالتها داخل نطاق بلدية الزاوية الكبرى أمي الثلاثاء.

وذكرت المديرية، في بيان لها، “إن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية تعرضوا لإطلاق رصاص تجاههم عند تواجدهم بالطريق الساحلي العام – تحديدا تحت جسر مصفاة الزاوية وأثناء عمليات المداهمة لنقاط بيع الوقود في السوق الموازي”.

وأضافت “أن الواقعة حدثت تزامنا مع عودة المواطنين من أعمالهم ، والهلع الذي حدث لهم مع ازدحام شديد لمركباتهم بالقرب من نقطة البيع المستهدفة”.

وأكدت أن هذا الأمر مرفوض شكلا ومضمومنا ولا يمت للدين والإسلام والأخلاق والوطنية بشيء، وأن المديرية بضباطها وضباط الصف وشرطة وموظفين والغرفة الأمنية المشتركة بكامل عناصرها ومكوناتها يستنكرون هذا العمل المشين الذي أريد به الباطل”.

واعتبرت أن الحادث أريد منه الإستمرار في نشر الفساد من بيع وتهريب ومتاجرة وسرقة وقتل، وأن كلها تأتي في الكسب غير المشروع ، والذي لأجله سيعمل الخارقون للقانون والعابثون أي شيء حتى يتمددوا في طغيانهم وحتى لا تطالهم يد العدالة من خلال الجهات الأمنية والضبطية ومن بينها رجال الغرفة الأمنية المشتركة.