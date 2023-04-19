الخارجية الأمريكية: على قادة ليبيا إبداء استعدادهم لوضع مصالح أمتهم فوق مصالحهم

جددت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية.

وقالت الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء: “نؤيد تأييدًا قاطعًا جهود الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي للتوصل إلى توافق الآراء السياسي اللازم كي يتمكّن الليبيون من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت: “فقد حان الوقت لقادة ليبيا لإظهار التقدم المحرز وإبداء استعدادهم لوضع مصالح أمتهم فوق مصالحهم”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قدم أمس الثلاثاء إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أشار فيها إلى وجود تطورات إيجابية منذ إحاطته في فبراير الماضي والتي طرح فيها مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري.

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