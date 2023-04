مدافعا عن قراره.. الدبيبة: تفعيل السجل العقاري جاء وفق رأي إدارة القانون بالأعلى للقضاء

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ 10 سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية يعكس أهمية إصدار القانون.

وجدد “الدبيبة” دعمه لمقترح بالتفعيل الجزئي أثناء زيارته التفقدية لمصلحة التسجيل العقاري للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري رفقة وزيرة العدل “حليمة عبدالرحمن”.

وأشار عبدالحميد الدبيبة إلى أن القرار جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء وأن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

واعتبر “الدبيبة” الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.

ولفت “الدبيبة” إلى أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة إلى استقرار البلاد وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق قوله.

من جهتها قالت وزيرة العدل باعتبارها جهة الإشراف على المصلحة، إن بدء العمل بالمصلحة أصبح أمراً لا بد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة؛ لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتفعيل العمل العقاري جزئيا بمصلحة التسجيل العقاري، في قرار مؤرخ في ديسمبر من العام الماضي.

وجاء ذلك بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 778 لسنة 2022 القاضي بعدم استئناف العمل بقرار 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة إلا بعد انتهاء المراحل الانتقالية.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

