ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على المناطق الغربية حيث تتراوح على مناطق الشمال الغربي ما بين (27– 32)مْ، وتكون على مناطق شرق ليبيا ما بين (19-23)مْ وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (30- 36)مْ.

كما توقع المركز أن موجة الحر ستشمل أغلب مناطق البلاد غدًا الخميس، حيث ستكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية بينما تتكاثر السحب تدريجيًا من مساء اليوم على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا علي بعض المناطق وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا خصوصًا على الدواخل وتنخفض يوم الجمعة على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

وتكون السماء في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد صافية إلى قليلة السحب اليوم وتتكاثر السحب من مساء الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل زيادة ملحوظة من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.

وتكون السماء في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة قليلة السحب والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية وتسجل 35 درجة مئوية على الكفرة وتنخفض غدًا.