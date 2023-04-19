دبلوماسيون يستنكرون حادثة الاعتداء على الملحق العمالي في السفارة الليبية بالقاهرة

الوطن / رصد

أستنكر دبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة منع الملحق العمالي من الدخول الى السفارة ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد من الشركة الأمنية المعنية بحماية السفارة بحجة تنفيذ تعليمات القائم بالأعمال بالوكالة

وأكد الدبلوماسيين في بيان لهم على ضرورة احترام البروتوكولات والقوانين التي اعطت الحصانة لموظفي السلك الدبلوماسي

مطالبين وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش بالتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الافعال التي وصفوها بالمشينة