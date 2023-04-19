شركة الكهرباء الليبية تورد معدات وقطع غيار لمحطتي شمال بنغازي والخمس

أعلنت شركة الكهرباء الليبية اليوم الأربعاء، عن توريد معدات وقطع غيار لمحطتي شمال بنغازي والخمس كانت استوردتها من شركة سيمنس الألمانية، و GE الأمريكية.

وقالت شركة الكهرباء عبر حسابها بموقع فيسبوك: “وصلت إلى محطة شمال بنغازي شاحنة على متنها معدات وقطع غيار خاصة بالوحدتين الغازيتين السادسة والثانية موردة من شركتي سيمنس الألمانية و GE الأمريكية بعد أن جرى نقلها من مخازن الشركة الرئيسة، وكذلك وصول لوحة تحكم خاصة بمحطة الخمس كانت قد وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي خلال اليومين الماضيين.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الشركة ومتابعته المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد الجاري تنفيذها حالياً من ضمنها محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة لما لها من أهمية قصوى باعتبارها أحد المحطات التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصةً في المنطقة الشرقية.

كما يأتي ذلك في إطار تجديد وضعية وحدات الإنتاج بهدف دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة.

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