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الزايدي: أدعو أهالي فزان للدفاع عن أنفسهم ولابد من إطلاق كفاح وطني بكل الوسائل 

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي، أهالي فزان إلى الدفاع أنفسهم في الجنوب من استهدافه أن يكون ملجا وموطنا لمن لا تريدهم أوروبا في ديارها من المهاجرين.

وقال “الزايدي”، في منشور له بفيسبوك، “على الفزانيون الدافع على أنفسكم في الجنوب الذي يغتصب سلما ، ويراد له أن يكون ملجا وموطنا لمن لا تريدهم أوروبا في ديارها من المهاجرين، بعد أن نهبت ثرواتهم”.

وأضاف “لا تنتظروا دعما من أحد، فمن هم في السلطة مجرد خدم مطيع لمن مكنهم، أما النخب فلا حول لهم ولاقوة، بعد ان أستكان أغلبهم، حالهم كحال مشجعي كرة القدم ، يبتهجون للنصر ويتفننون في تحليل الهزيمة”.

ووجه أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية رسالة إلى النخبة السياسية الوطنية، قائلا ” لا بديل عن إطلاق كفاح وطني بكل الوسائل للتحرر وتقرير المصير “.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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