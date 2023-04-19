عيد الفطر في ليبيا.. الجمعة أم السبت؟!

الوطن| رصد

تتحرى معظم الدول العربية والإسلامية، هلال شهر شوال، يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، في هذا الصدد أشار مركز الفلك الدولي إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو التيليسكوب من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.

المركز استثنى أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، مؤكداً أن الرؤية تبقى صعبة جدا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقع أن يرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفر الظروف المذكورة، مما يرجح احتمالية أن يكون السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

في ذات السياق أعلنت مؤسسة رؤية لعلوم الفلك في بيان لها حول تحري هلال شوال، أن الجمعة الموافق الـ 21 من إبريل الحالي، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أغلب الدول العربية والإسلامية.

وقالت إن الهلال سيمكث بعد غروب الشمس لمدة تتراوح بين 26 إلى 31 دقيقة بمختلف المناطق الليبية، و سيصعب رؤيته بالعين المجردة نتيجة وهج غروب الشمس بينما سيمكن رؤيته باستعمال تقنية التصوير الفلكي.

لحل الخلاف الدائر، وبعد أن لقي الأمر سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، دعت دار الإفتاء الليبية المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، لتحري هلال شهر شوال عند غروب شمس يوم الخميس المقبل، مؤكدة ضرورة أن يدلوا بشهاداتهم في إحدى المحاكم الجزئية، كلٌّ في منطقته، على أن يضبط الشاهد وقت الرؤية بالتحديد.

وفي منتصف الشهر، قال المركز الليبي للاستشعار والعلوم، إن هلال شهر شوال وفقاً للدراسات الفلكية والحسابات العلمية، سيتولد مساء الخميس، ليكون الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

فيما يبقى السؤال؛ هل العيد الجمعة أم السبت؟!