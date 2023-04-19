تقارير إعلامية: محامون يطعنون على تعديل الدبيبة للاتفاقية النفطية مع إيني الإيطالية

تقدم عدد من المحامين بطعن إلى محكمة استنئاف طرابلس ضد قرار تعديل الاتفاقية النفطية التي وقعته حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع شركة إيني الإيطالية.

وأوضحت قناة “العربية الحدث”، في تثرير لها، أن المحامين طالبوا بإلغاء قرار التعديل الموقع في يناير الماضي بين الدبيبة ورئيسة الحكومة الإيطالية جوجيا ميلوني.

وخلال زيارة ميلوني إلى طرابلس في يناير الماضي وقعت شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني” اتفاقاً يستمر لمدة 25 عاماً، يهدف لتعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، بقيمة 8 مليارات دولار.