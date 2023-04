دعت الولايات المتحدة الأمريكية لجنة 6+6 إلى المساهمة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من خلال المعالجة السريعة للعراقيل التي تعرقل الانتخابات.

وأكدت الولايات المتحدة عبر مندوبها بمجلس الأمن أن الإحباط بين الشعب الليبي بسبب الجمود السياسي واضح والأطراف القوية مازالت تقوض جهود المسار نحو الانتخابات.

وجددت الولايات المتحدة التزامها بوقف توريد الأسلحة مرحبة بعمل اللجنة العسكرية في عملية وقف إطلاق النار مع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

واعتبر المندوب أن طرد “فاغنر أمر أساسي والحرب في أوكرانيا فضحت ما عاناه المدنيون في ليبيا طوال سنوات.

من جهتها شددت بريطانيا في كلمتها بمجلس الأمن على ضرورة أن تصل الأطراف السياسية إلى اتفاق يسمح بعقد الانتخابات في اسرع وقت ممكن .

ودعت بريطانيا الأطراف إلى العمل معا لدعم الشعب الليبي لحل المسائل التي طال أمدها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

كما عبر المندوب الروسي بمجلس الأمن عن أمله في تمكن مجلسي الأعلى للدولة والنواب من وضع اللمسات الأخيرة للأسس القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات في الوقت الملائم قبل شهر يونيو المقبل، مرحبا في هذا السياق باعتماد نسخة جديدة من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة مشكلة من لجنة 6+6.

وشددت روسيا على ضرورة انسحاب كل القوات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية من ليبيا بشكل متدرج ومنسق من أجل الإبقاء على التوازن في الميدان.

أما الإمارات فرحبت بالتعديل الدستوري الـ13، داعية الأطراف إلى تحديد زمني واضح وجاد لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب سحب المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية بشكل متزن ومتزامن.

المصدر: جلسة مجلس الأمن

The post الانتخابات وخروج المرتزقة.. أبرز اهتمامات مجلس الأمن بشأن ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار