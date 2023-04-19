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الكهرباء تعلن وصول 27 محطة توزيع جديدة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة، وأوضحت الشركة أن حجمها من 500 إلى 1000 كيلوفولت أمبير موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

وقالت الشركة إن المحطات تأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الأحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين كافة.

ويأتي ذلك ضمن جهودها المتواصلة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كل الاختناقات والانقطاعات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة لارتفاع الأحمال.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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