اختتام مبادرة “رمضانك صحة” بمستشفى القبة العام

الوطن| رصد

اختتمت بمستشفى القبة العام، مبادرة رمضانك صحة والتي استمرت لمدة عشرة أيام ابتداءً من 11-20 أبريل، بالتعاون مع نقابة المهن الطبية المساعدة ومركز الفريق الطبي القبة.

وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى عن طريق الكشف والتشخيص وصرف الدواء بالتعاون مع أطباء ذوي كفاءة عالية من داخل وخارج المستشفى.

من جانبه قال مدير عام المستشفى، بلقاسم جبريل بلقاسم، إن الهدف من المبادرة هو تطوير الخدمات الطبية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكريم عن طريق التعاون مع أطباء متخصصين وبالتنسيق مع نقابة المهن الطبية المساعدة والمركز التدريبي ليكشفوا عن الحالات المستعجلة وتشخيص الحالة وتوفير الأدوية.

وأشار إلى أن المبادرة تعد أيضاً بمثابة برنامج تدريبي عملي للطلبة التابعين للمركز التدريبي المشارك في المبادرة حيث أن الجانب العملي للطلبة يؤهلهم لخوض المجال المهني بصورة أفضل بعد تخرجهم.