نائب المبعوث الأممي يستمع لآراء الأمازيغ حول كيفية إجراء انتخابات شاملة في ليبيا

التقى نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ريزيدون زيننجا اليوم الأربعاء، بوفد من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من أجل الاستماع لآرائهم حول كيفية إجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ أعربوا عن دعمهم للمقاربة الشاملة التي يتبعها الممثل الخاص للأمين العام من أجل إجراء الانتخابات في عام 2023.

وشددوا على ضرورة منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث قلقهم بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين.

وذكرت البعثة، أن زينينغا، تلقى مقترحات من الوفد تفصل القضايا المتعلقة بتمثيل الأمازيغ والمكونات الأخرى، وحقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع الليبي وتستوعبها.

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