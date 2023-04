اتهامات بانتهاكات ضد مضربين بسجن الكويفية ومطالبات بالتحقيق

طالبت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان المدعي العسكري “فرج الصوصاع” بسرعة إرسال فريق تحقيق لسجن الكويفية للوقوف علي أوضاع السجناء.

وقالت المنظمة إن النزلاء الذين قاموا بالإضراب عن الطعام بسجن الكويفية مايزالون قيد الحبس الانفرادي (الشيلات)، وما يزال الضرب والتعذيب للشباب قائم حتى اليوم، وفق المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن من يشرف على الإهانة والضرب هم من الضباط، ذاكرة من بينهم “رمضان قجول” و”حسن نجم “، مستنكرة صمت النيابة العسكرية والسلطات بالمنطقة الشرقية.

وطالبت المنظمة بسرعة إخلاء سبيل السجناء الذين صدرت بحقهم قرارات بالإفراج، وبسرعة إرسال فريق طبي للوقوف على الحالة الصحية للسجناء وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

المصدر: منظمة ضحايا لحقوق الإنسان

