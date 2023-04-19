السني يرحب باستجابة مجلس الأمن لطلب الحكومة إرسال فريق دعم للعملية الانتخابية

أخبارليبيا24

رحب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، باستجابة مجلس الأمن لطلب الحكومة إرسال فرق لتقييم الاحتياجات لتقديم الدعم الفني واللوجستي وتأمين العملية الانتخابية.

ودعا السني – خلال كلمة أمام مجلس الأمن – الأمم المتحدة لدعم المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسات الوطنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك العمل على التنسيق المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية.

وأكد على أخذ كل ما يُمكن من استعدادات فنية وتقنية حديثة، لتطوير آليات تسجيل الناخبين وفرز الأصوات ودعم ومراكز الاقتراع وتوفير المراقبين، وذلك لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها من الجميع.

وتابع مندوب ليبيا :”من جانبنا فقد عقدنا أُولى الاجتماعات مع إدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة لنقاش ماسبق ، والذي أكد أن فريق تقييم الاحتياجات سيزور ليبيا خلال الأسابيع المقبلة وسيلتقي معظم الجهات المعنية في أنحاء ليبيا”.

واوضح أنه تم خلال الاجتماع تم تقديم ملخص لنشاطات الحكومة بالخصوص والتحديات الموجودة، وجاري التنسيق لتحديد إطار الدعم الأممي الممكن لانجاح هذا الاستحقاق الوطني في كل مناطق البلاد.