ترحيب أممي بالاجتماعات العسكرية في ليبيا

أكد ممثل ألبانيا في مجلس الأمن أنه يؤيد جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للسماح بعقد انتخابات هذا العام بنهج شامل ودامج.

ممثل ألبانيا وخلال جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن حول ليبيا، قال إن الوضع في ليبيا لا يزال مثيراً للقلق رغم كل الزخم الحاصل في الفترة الماضية، مشيراً إلى وجود أزمة في مشروعية المؤسسات بما لا يستجيب لتطلعات الليبيين، بعيداً عن المصالح الضيقة.

وبشأن العوائد النفطية، شدد ممثل ألبانيا على ضرورة أن يُعاد توزيعها بنحو مُنصف للجميع.

كما شدد على ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لتحقيق العدالة لعدد لا حصر له من الضحايا، قائلاً إن ليبيا بحاجة لعملية مصالحة تستند إلى العدالة الانتقالية.

هذا وقد رحبت مندوبة دولة مالطا لدى مجلس الأمن باجتماعات القيادات العسكرية والأمنية في طرابلس وبنغازي التي تدعم جهود الوصول للانتخابات.

وأكدت خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا بأن انعدام اليقين السياسي يزيد من هشاشة الوضع الحالي مشيرة إلى أن الهدوء الحالي يعتبر هش وبات يعتري القلق.

وأضافت بأن بلادها تؤكد على أهمية إنشاء فريق رفيع المستوى يوصل البلاد إلى الانتخابات بالإضافة إلى ضرورة المساواة بين الجنسين، وإشراك منظمات المجتمع المدني في الحل السياسي.

وشددت مبهوثة مالطا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتلافي أية مشاكل قد تنشأ عن انسحابهم.

من جانبها دعت سويسرا إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا في أسرع وقت ممكن، معبرة في ذات الوقت عن قلقها إزاء الحقوق المدنية في ليبيا.

وقالت مندوبة سويسرا لدى جلسة الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن إن بلادها قلقة إزاء ليبيا والحقوق المدنية، وتودّ تحسين ظروف العيش، تماشياً مع ما عبر عنه ليبيون وليبيات خلال سلسلة الحوارات التي نظمتها سويسرا كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل حول قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن هذه الدعوة لا يجوز تجاهلها، وطالبت بعقد انتخابات حرة وعادلة، داعية الأطراف الليبية للانخراط في هذه العملية لعقد هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، كما أكدت أهمية الدعم الدولي والأممي في هذا السياق، عبر دعم مبادرة باتيلي، وكذلك المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وشددت المندوبة على ضرورة حماية مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات، كما أثنت على التقدم في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع تشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولجنة اتصال بين الدول المجاورة.

بدوره قال ممثل دولة الإكوادور، في الأمم المتحدة، هيرنان بيريز لوس، إن التقدم المحرز في المسار السياسي مشجع، ومهم لكفالة الانتهاء من المرحلة الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.

وأضاف خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في مجلس الأمن، “نأمل أن تسمح كل المبادرات بتسوية المسائل العالقة حتى الآن، بما يفضي لعقد الانتخابات، بنحو سلمية وشفاف ومفتوح للجميع، وبما يحقق السلام والاستقرار”

وأعرب عن ترحيب بلاده بعمل لجنة 5+5 وكل التدابير المتخذة لوقف إطلاق النار، مبدياً قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

ودعا السلطات الليبية، لاحترام التزاماتها تجاه القانون الدولي عبر مسائلة المجرمين، وتلافي إفلاتهم من العقاب.