طبرق .. القبض على عصابة اتجار بالبشر و30 مهاجر قبيل ركوبهم البحر

ألقت مديريــة أمــن طبــرق، القبض على علــى ثلاثــة عناصر مــن عصابــات تهريــب البشــر، أثناء مداهمة أحد موقع احتجــاز المهاجريــن غير القانونيين بضواحــي المدينــة يحتــوى عــدد كبيــر مــن المهاجريــن الذين دخلــو الأراضــي الليبيــة بطــرق غيــر قانونيــة.

وكشفت المديرية، أن عملية المداهمة جاءت بجهــود الدوريــات المتجولــة لقســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق بعــد الاشتبــاه بمركبــة آليــة نــوع هونــداي الانتــر وملاحقتهــا لحيــن وصولهــا الــى مزرعــة بضواحــى المدينــة بقــرب منطقــة بــاب الزيتــون يشتبــه كونهــا موقع احتجــاز مهاجريــن.

وبعــد التأكــد والتحقــق مــن صحــة التحــرى داهمـت دوريــات قســم البحــث الجنائــي المزرعــة وفعــلا تبيــن بــأن المزرعــة تستغــل كموقع احتجــاز المهاجريــن وتحتــوى اعــدد كبيــرة مــن المهاجريــن غيــر الشرعييــن.

وأسفــرت المداهــة عن القبــض علــى ثلاثــة مــن المهربيــن وضبــط ثلاثـون مهاجــر دخلــوا الأراضــي الليبيــة بطريقــة غيــر شرعيــة مــن الجنسيــة المصريــة كانــوا فــي انتظــار عصابات التهريب لنقلهــم عبــر البحــر بــزوارق إلــى أوروبــا.

وبينت المديرية أن عمليات الاستــدلالات والتحقيقــات لاتــزال مستمرة، حتــى معرفــة باقــي المهربيــن وإلقــاء القبــض عليهــم.