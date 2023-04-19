الحويج: سنتخذ الإجراءات لتنفيذ منطقة حرة في زلطن

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية زلطن، والخطوات المتخذة من حكومة الوحدة بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية، وإمكانية تنفيذ المنطقة الحرة وآلية تطوير البنية التحتية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الحويج مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن، في إطار متابعة الوضع الاقتصادي وإمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

وأكد الحويج أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تسهم في دعم قطاع الزراعة وتوطين الصناعة وإقامة مشاريع استثمارية تحقق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ المنطقة الحرة ودعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.

ليبيا ، زلطن