إدارة المهام الخاصة تضبط مُهربين للوقود في مدينة مصراتة

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كشفت إدارة المهام الخاصة اليوم الأربعاء عن ضبط مجموعة تقوم بتهريب الوقود من داخل مدينة مصراتة.

وأوضحت الإدارة أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مجموعة تقوم بتهريب الوقود من داخل مدينة مصراتة.

وأكدت إدارة المهام الخاصة أن دورياتها تمكنت من إحباط عملية تهريب وضبط 3 أشخاص قبل خروجهم من المدينة، وهم يقودون 3 شاحنات محملة بـ 140 ألف لتر من وقود الديزل كانت مُجهزة للتهريب وبيعها في السوق السوداء في مدينتي سرت و الجفرة.

وأشارت الإدارة إلى أنه حسب اعترافاتهم فقد تمت تعبئة الشاحنات من أماكن مخصصة لتهريب الوقود في مصراتة.

وفي عملية منفصلة، أكدت الإدارة أن دورياتها أحبطت كذلك عملية تهريب أخرى، حيث ضبطت شاحنة رابعة في أحد المواقع بمدينة مصراتة، تسُتخدم في تعبئة الوقود لتهريبه خارج المدينة.

ولفتت إدارة المهام الخاصة إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.