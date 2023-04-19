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العرفي: فتح السجل العقاري جزئياً عبارة عن “سرقة ممنهجة” وسنتقدم بطعن ضد القرار

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن فتح السجل العقاري جزئياً، عبارة عن سرقة ممنهجة، لما وصفهم “بالقطط السمان، وليس للشعب” مشيراً إلى أن المجلس سيتقدم بطعن ضد قرار فتح السجل العقاري ومكاتبه في ربوع ليبيا.

وأضاف إن هناك مخططا للاستحواذ على بعض الأراضي وتسجيلها، وسيكون هناك موقف من أعضاء مجلس النواب في جلسة بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الطعن سيرسل إلى إدارة القضايا، التي بدورها ستعمل على إيقاف قرار فتح السجل العقاري واعتبار أي شهادة تم إصدارها مطعونا فيها.

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قناة ليبيا الحدث

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