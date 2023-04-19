البلدي غات يرفض اتفاقية توطين الأفارقة في الجنوب الليبي عبر منظمة إيطالية

العنوان – غات

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية غات إبراهيم الخليل ، رفض اتفاقية توطين الأفارقة في الجنوب الليبي عبر منظمة مبادرة آرا باتشي الإيطالية.

وأكد الخليل، في تصريحات صحفية أن البلدية رفضت بقوة مذكرة عرضت على هامش الاجتماع تخص المهاجرين وإشراكهم.

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية غات إلى أن موضوع توطين الأفارقة في الجنوب الليبي غير قابل للنقاش.

وأوضح الخليل أن وزارة الحكم المحلي كانت حاضرة للاجتماع عبر مداخلة مستشار الوزارة عبر تطبيق “الزوم” ولم يتم توقيع أي مذكرة حسب اتفاق العمداء الحاضرين؟

وشدد رئيس المجلس التسييري على أن أي اتفاق وتوقيع يتم عن طريق وزارة الحكم المحلي.