لجنة السياسات العامة الاقتصادية تعقد اجتماعاتها مع خبراء الإصلاح الاقتصادي

الوطن|رصد

اجتمعت لجنة السياسات العامة الاقتصادية الدكتور “زاهي المغيربي “الاكاديمي الليبي والمتخصص في مجال تحليل السياسات العامة لمناقشة خطوات الإصلاح المؤسسي والاقتصادي في ليبيا.

من جهته أكد “المغيربي” خلال اللقاء الذي جاء بتعليمات من رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” على ضرورة ضبط الرؤية أولاً قبل تقديم أية مقترحات للإصلاح والتطوير التشريعي.

في وقت سابق اجتمعت اللجنة مع الدكتور حمزة المصري رئيس قسم الاقتصاد بجامعة غريان (عن بعد)، حيث تم هذا اللقاء الاكاديمي من خلال مركز التطوير المؤسسي بجامعة بنغازي بحسب المادة (2) من قرار اللجنة الذي يرتكز على دور المراكز البحثية الجامعية في اللقاء بالمتخصصين، و تستمر اللجنة في عقد الاجتماعات مع كل الخبراء والمختصين الي الوصول ضبط العلاقة بين رؤية الاختيار العام الاقتصادي ودليل تقييم الأثر التنظيمي لإصلاح وتطوير السياسات العامة الاقتصادية و تقديمها كمسودة قوانين لمجلس النواب عبر الحكومة الليبية.