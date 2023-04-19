السفير الألماني يؤكد لمجلسي النواب والدولة دعم بلاده لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية.

وقال السفير الألماني عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء، إنه أجرى حوارات بناءة مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أكد خلالها دعم جهود باتيلي.

وأضاف السفير الألماني: “كما أكد باتيلي في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، فإن الانتهاء من أعمال 6+6 في الوقت المناسب سيسمح للمفوضية العليا للانتخابات بتنظيم الانتخابات في 2023.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قدم لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إحاطة حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أشار فيها إلى أن الساحة السياسية في ليبيا شهدت تطورات إيجابية منذ إحاطته لمجلس الأمن في فبراير الماضي التي كان أعلن فيها عن مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية.

Trending نائب رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات السياسية في ليبيا