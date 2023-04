تونس تؤكد أهمية حوار “ليبي-ليبي” والاتفاق على أساس وطني جامع

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون “ليبي-ليبي” عبر حوار شامل يجمع مختلف الأطراف الليبية والاتفاق على أساس وطني جامع.

وقالت الخارجية التونسية إن دول مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي شددوا على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها.

وأشاد المجتمعون بالتقدم الحاصل في مسار المصالحة السياسية، منوّهين بعمل المجلس الرئاسي لتحقيق تسوية سياسيّة شاملة في إطار حلّ “ليبي-ليبي”، بحسب الخارجية التونسية.

وأثنى المجتمعون على جهود الوساطة التي تبذلها دول الجوار واللّجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والمبعوث الأممي “عبدالله باتيلي”، في دعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين.

المصدر: وزارة الخارجية التونسية

