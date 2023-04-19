العامة للكهرباء: وصول معدات وقطع غيار إلى محطة شمال بنغازي

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء وصول معدات وقطع غيار خاصة بالوحدتين الغازيتين السادسة والثانية إلى محطة شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة موردة من شركتي سيمنس الألمانية و GE الأمريكية بعد أن جرى نقلها من مخازن الشركة الرئيسة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه المعدات لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد الجاري تنفيذها حالياً.

وأشارت إلى أن محطة شمال بنغازي لها أهمية قصوى باعتبارها إحدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصةً في المنطقة الشرقية.