بعيو: أخشى أن يضرب “فايروس الفساد الدبيباتي” مفوضية الانتخابات

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، من ضرب مفوضية الانتخابات على يد ما أسماه بـ “فيروس الفساد الدبيباتي” في إشارة منه إلى حكومة الدبيبة.

بعيو، وفي منشور عبر “فيسبوك”، أضاف: إن “فايروس الفساد الدبيباتي لا يقاومه إلا قلب ممتنع بالإيمان عن نزغات الشيطان، وعقل لم يفقد مناعته أمام إغراءات آلة الإفساد الجهنمية”.

وتابع؛ ”لم يصمد أمام فساد الدبيبات من رؤساء السلطات والمؤسسات إلا القليل”.

وختم موضحًا أنه يخشى أن يضرب “الفايروس آخر حصوننا.. مفوضية الانتخابات”.