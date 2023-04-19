الكبير يلتقي بعدد من مدراء المصارف التجارية لمناقشة رؤية المصرف المركزي للعام 2023

الوطن|رصد

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبه اليوم الأربعاء مع عدد من مدراء المصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف.

وناقش اللقاء عدة محاور أهمها الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة أنواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

هذا وتم خلال اللقاء الوقوف على مستوى التقدم الإيجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023 ،في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

واختتم محافظ البنك المركزي الاجتماع بالثناء على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان،والتي كان لها الأثر الايجابي على المواطن الليبي.