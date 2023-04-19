الكبير: أشيد بتنفيذ خطة توفير السيولة بكل المصارف التجارية في شهر رمضان

أشاد الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق و المنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم.

وعقد “الكبير”، وفق بيان للمصرف المركزي، بمكتبه اليوم الأربعاء اجتماعا مع عدد من مدراء المصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف، استمرارا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة انواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

واختتم الاجتماع بالثناء على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق و المنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم والربع الأول لسنة 2023 والتي كان لها الأثر الايجابي على المواطن الليبي.