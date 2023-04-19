القبض على شخص اعتدى بالضرب على شرطي مرور أثناء تأدية عمله بطرابلس

أخبار ليبيا 24

ألقى الأمن في طرابلس القبض على شخص اعتدى بالضرب على شرطي مرور أثناء تأدية عمله عند جزيرة الميناء بطرابلس، وفق ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وأفادت المديرية، أن عملية القبض جاءت بعد أن تم نشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي لرجل شرطي مرور تعرض للضرب مساء اليوم الأربعاء أثناء تأدية مهام عمله المناط به من قبل مواطن بجزيرة الميناء.

وقالت المديرية، “تم إلقاء القبض على الشخص المعتدي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله لينال الجزاء”.

طرابلس..مواطن يضرب في شرطي مرور قبل جزيرة الميناء مقابل سوق المشير pic.twitter.com/lhXavqAqoI — تاقرفت London (@TaqrftA) April 19, 2023

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصتي تويتر وفيسبوك قيام مواطن بالاعتداء بالضرب على شرطي مرور أمام المارة.