جنائي بنغازي يضبط شخصًا يمتهن سرقة محتويات سيارات المصلين أثناء الصلاة

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء أن قسم البحث الجنائي ضبط شخصًا يقوم بسرقة محتويات سيارات المواطنين من مبالغ مالية وأغراض أثناء تأديتهم للصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان.

وأوضحت المديرية أن البض على المتهم جاءت استجابةً لشكاوى المواطنين المُتكررة والتي مفادها تعرض مركباتهم لتحطيم الزجاج وسرقة مابداخلها من مبالغ مالية وأغراض شخصية أثناء تأديتهم للصلاة.

وأضافت المديرية أنه تمت سرقة مبلغ مالي وقدره 6.000 آلاف دينار من داخل مركبة مواطن أمام مسجد بالقرب من المستشفى العسكري بمنطقة السلماني وسرقة مبلغ مالي وقدره 2.400 دينار من مركبة مواطن من أمام مسجد الصخرة بمنطقة بن يونس.

وأشارت إلى أنه تمت سرقة مُحتويات مطعم كامل بمنطقة السلماني وتقدر المسروقات بحوالي 16.000 ألف دينار.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن قوة من أعضاء التحريات بالقسم انطلقت للتحري وجمع المعلومات عن هذه الوقائع حيث تم التوصل لهوية شخص تدور حوله الشُبهات وتحصل أعضاء التحريات لتسجيل مرئي لكاميرات المراقبة يوضح قيام الشخص المطلوب بالسرقة من إحدى المركبات.

وأفادت التحريات بتردد الشخص المطلوب على منطقة سيدي يونس وتم إعداد كمين محكم له بالمنطقة وعند مشاهدته لأعضاء التحريات حاول الفرار وأبدى مقاومة عنيفة وتمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدرة وشريط فارغ من أقراص حبوب الهلوسة نوع بترل.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ر.م من مواليد 1995 واعترف بجميع وقائع السرقة المذكورة سلفاً وأفاد أنه قام بالتصرف بجميع المبالغ المالية التي قام بسرقتها.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.