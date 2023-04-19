في الذكرى 76 لتأسيسه..الدبيبة يهنئ جمهور ومحبي الأهلي بنغازي

العنوان – طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاربعاء، جمهور الأهلي بنغازي بالذكرى 76 لتأسيسه.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”76 عاما مضت على تأسيس النادي الأهلي بنغازي أحد أعمدة الرياضة في بلادنا”.

وتابع رئيس الحكومة :”الأهلي العريق صاحب البصمة، والعزيمة الكبيرة أمام المصاعب”.

وأضاف الدبيبة في تغريدته :”أبارك لمحبّي النادي وجمهوره، وبجهود رجاله سيكون أكثر إشراقا ونجاحا”.

ووافق اليوم الأربعاء 19 أبريل الذكرى الـ 76 لتأسيس نادي الأهلي بنغازي أحد أعرق المؤسسات الرياضية في ليبيا والذي يعود إنشائه في 19 أبريل من العام 1947.