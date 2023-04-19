القبض على 3 اشخاص في واقعة سرقة محل تجاري في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء عن القبض على 3 اشخاص مطلوبين في واقعة سرقة من محل تجاري في طرابلس.

وتمكن أعضاء القافلة الأمنية المشتركة بمديرية أمن الجفارة من القاء القبض على المدعو “س،ع،ا” والمدعو “م،ا،ال” والمدعو “م،ع،م” من الجنسية النيجرية كونهم مطلوبين لدى مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس على ذمة واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال بدائرة اختصاص المركز يقدر بـ46.000 الف دينار ليبي وعدد اثنين هواتف نقالة؛ وتم استرجاع 18.000 ألف دينار من المبلغ المسروق.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الأمني المشترك بين مكونات وزارة الداخلية في ضبط المطلوبين .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم الى مركز شرطة سوق الجمعة من حيث الاختصاص.