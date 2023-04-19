بنغازي.. كمين محكم يطيح بشخص بسرقة سيارات المواطنين أثناء الصلاة في رمضان (فيديو)

أفادت مديرية أمن بنغازي عن تمكن قسم البحث الجنائي من القبض على شخص يقوم بسرقة محتويات مركبات المواطنين من مبالغ مالية وأغراض أثناء تأديتهم للصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك إستجابةً لشكاوي المواطنين المُتكررة والتي مفادها تعرض مركباتهم لتحطيم الزجاج وسرقة مابداخلها من مبالغ مالية وأغراض شخصية أثناء تأديتهم للصلاة بالمساجد خلال الشهر الفضيل حيث تم سرقة مبلغ مالي وقدره 6.000 آلاف دينار من داخل مركبة مواطن أمام مسجد بالقرب من المستشفى العسكري بمنطقة السلماني وسرقة مبلغ مالي وقدره 2.400 دينار من مركبة مواطن من أمام مسجد الصخرة بمنطقة بن يونس وكذلك سرقة مُحتويات مطعم كامل بمنطقة السلماني وتقدر المسروقات بحوالي 16.000 ألف دينار .

وأصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري عن المطلوبين وبالفعل تم إنطلاق قوة من أعضاء التحريات بالقسم للتحري وجمع المعلومات عن هذه الوقائع حيث تم التوصل لهوية شخص تدور حوله الشُبهات وتحصل أعضاء التحريات لتسجيل مرئي لكاميرات المراقبة يوضح قيام الشخص المطلوب بالسرقة من إحدى المركبات وأفادت التحريات بتردد الشخص المطلوب على منطقة سيدي يونس .

وتم إعداد كمين محكم له بمنطقة سيدي يونس وعند مشاهدته لإعضاء التحريات حاول الفرار وأبدى مقاومة عنيفة لأعضاء التحريات وتمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدرة وشريط فارغ من أقراص حبوب الهلوسة نوع بترل وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ر.م من مواليد 1995 وإعترف بجميع وقائع السرقة المذكورة سلفاً وأفاد أنه قام بالتصرف بجميع المبالغ المالية التي قام بسرقتها .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.